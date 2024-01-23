Стали відомі імена номінантів на Шевченківську премію-2024

До третього туру конкурсу допустили понад два десятки номінантів.

23 січня відбувся другий тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, які висунули на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.

Про це йдеться на сайті комітету Шевченківської премії.

За результатами розгляду творів шляхом таємного голосування до третього туру допустили понад два десятки номінантів.

У семи номінаціях змагатимуться:

Література

Дмитро Лазуткін. Книга поезій "Закладка". Ігор Павлюк. Книга поезій "Танець Мамая". Степан Процюк. Книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника". Ярина Чорногуз. Книга поезій "[dasein: оборона присутності]".

Літературознавство і мистецтвознавство

Ігор Набитович. Книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький". Людмила Тарнашинська. Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Публіцистика, журналістика

Іван Коломієць. Книга есеїв "Розчахнута квітка". Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко (журналісти). Серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі"). Олександр Михед. Книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Музичне мистецтво

Сусана Джамаладінова (Джамала) (співачка). Альбом "Qirim". Кармелла Цепколенко (композиторка). Твори: Кантата "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко; кантата "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана; дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; симфонія № 5 для великого симфонічного оркестру. Олександр Шимко (композитор). Сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів "Вирій".

Візуальні мистецтва

Олена Гром (фотохудожниця). Цикл фоторобіт "Мистецтво жити у критичній зоні". Андрій Єрмоленко (художник). Серія художніх робіт "Ukrainian resistance // Український опір". Олександр Животков (художник). Виставковий проєкт "Вівтар".

Кіномистецтво

Володимир Мула (режисер). Документальний фільм "ЮКІ". Дмитро Сухолиткий-Собчук (режисер). Повнометражний ігровий фільм "Памфір".

Театральне мистецтво

Максим Голенко (режисер), Юлія Заулична (сценографиня). Вистава "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру. Іван Уривський (режисер-постановник), Тетяна Овсійчук (художниця-постановниця), Петро Богомазов (художник-постановник), Сусанна Карпенко (композиторка). Вистава "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Минулого місяця авторки проєкту "Musica Sacra Ukraina" від Open Opera Ukraine Анна Гадецька та Наталія Хмілевська (Даньшина) звернулись із відкритим листом до Комітету Шевченківської премії. У листі йшлося про необхідність переглянути застарілі норми премії, зокрема, у сфері музичного мистецтва. На думку митців, ці норми істотно звужують можливості для відзначення премією актуальних музичних проєктів.