ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
ГоловнаКультура

Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка дев’ятьом митцям

Також глава держави затвердив новий склад Шевченківського комітету.

Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка дев’ятьом митцям
Фото: maximum.fm

Президент Володимир Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка дев’ятьом митцям. 

Глава держави підписав відповідний указ №454/2023 від 28 липня 2023 року. 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 2023 року присуджена:

Калитко Катерині Олександрівні, поетесі – за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

Компаніченку Тарасу Вікторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейку Северину Володимировичу, Криську Ярославу Андрійовичу, Охріменку Сергію Михайловичу, виконавцям гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції»;

Назаренку Михайлу Йосиповичу, літературознавцеві – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792 – 1883» у двох частинах;

Портнікову Віталію Едуардовичу, журналістові – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірині Андріївні, режисерці – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Згідно з указом, на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 429 тисяч гривень.

Також президент затвердив новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка доручено провести конкурс на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі Українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розроблення за участю Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та затвердити план заходів із відзначення у 2024 році 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка, передбачивши, зокрема, проведення мистецького заходу «Мистецька академія «Шевченко – шлях до перемоги».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies