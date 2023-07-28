Президент Володимир Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка дев’ятьом митцям.

Глава держави підписав відповідний указ №454/2023 від 28 липня 2023 року.

Національна премія України імені Тараса Шевченка 2023 року присуджена:

Калитко Катерині Олександрівні, поетесі – за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

Компаніченку Тарасу Вікторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейку Северину Володимировичу, Криську Ярославу Андрійовичу, Охріменку Сергію Михайловичу, виконавцям гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції»;

Назаренку Михайлу Йосиповичу, літературознавцеві – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792 – 1883» у двох частинах;

Портнікову Віталію Едуардовичу, журналістові – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірині Андріївні, режисерці – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Згідно з указом, на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 429 тисяч гривень.

Також президент затвердив новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка доручено провести конкурс на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі Українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розроблення за участю Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та затвердити план заходів із відзначення у 2024 році 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка, передбачивши, зокрема, проведення мистецького заходу «Мистецька академія «Шевченко – шлях до перемоги».