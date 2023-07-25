У Національному художньому музеї України пройде виставка всесвітньо відомої художниці Надії Каабі-Лінке

Надія Каабі-Лінке – концептуальна художниця. Роботи Надії виставлялися і належать до всесвітньо відомих колекцій. Вона отримала численні премії, серед яких премія lthra Art Prize, премія Франсуа Шнайдера, премія Art Basel Discovery Prize та премія Abraaj Group Art Prize.

З 28 липня по 8 вересня 2023 року в Національному художньому музеї України (НХМУ) відбудеться персональна виставка Наді Каабі-Лінке, всесвітньо відомої художниці українсько-туніського походження.

Виставковий проєкт «Стиснуті нескінченністю» – про відчуття недосяжної нескінченності, звуження актуального простору дії. Він говорить про відсутність орієнтації у світі без горизонту, сконструйованому пустими наративами про вічність і кінець історії. Водночас вона відкриває простір для програми розмов, показів та обміну думками, яка запрошує публіку заповнити порожнечу спільними почуттями й міркуваннями.

Надія Каабі-Лінке та її команда працювали з колекцією НХМУ протягом кількох років. Результатом міждисциплінарного дослідження, здійсненого за підтримки Goethe-Institut в Україні, став проєкт соціальної скульптури «Реактивний струм», заснований на роботах зі Спецфонду – колекції творів, вилучених з публічного показу в 1937-1939 роках, які мали бути згодом знищені, проте чудом вціліли.

Відкриття виставки, заплановане на березень 2022 року, відклали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, коли музею довелося знову переховувати свою колекцію, щоб пережити ще одну війну.

Художниця, музей та Goethe-Institut в Україні вирішили використати відсутність на теперішній виставці робіт зі Спецфонду для публічної програми – серії заходів, на яких будуть представлені історично та тематично пов'язані фільми з колекції Довженко-Центру. Крім того, виставка запрошує сучасних художників з України та надає можливість для обміну досвідом.

На виставці будуть представлені дві роботи, створені спеціально для Національного художнього музею України. Однойменна фотосерія «Стиснуті нескінченністю» демонструє оптичне звуження геометричного простору, який парадоксальним чином здається нескінченним. Художниця відсилає до своєї біографії, а саме до невирішених бюрократичних проблем, які тягнуться ще з часів шлюбу її матері, яка вийшла заміж за іноземця у 1960-х роках, що викликало підозри та систематичні перешкоди з боку радянської влади.

Інсталяція «Рай і пекло» створена у безпосередньому діалозі з історичною архітектурою музею. Заснований у 1899 році завдяки спільним зусиллям місцевих громадських діячів, меценатів та киян, НХМУ став першим публічним музеєм в Україні. На початку 2022 року інсталяція була майже завершена, тож робота стала частиною архітектури будівлі як німий свідок переривання повсякденного життя в Україні після російського вторгнення. За іронією долі, інсталяція розповідає про відчуття втрати орієнтації та здатності твердо стояти на землі.

8 вересня 2023 року, ще під час виставки «Стиснуті нескінченністю» в Національному художньому музеї України у Києві, Надія Каабі-Лінке відкриє персональну виставку «Бачити без світла» у Національному музеї сучасного мистецтва Hamburger Bahnhof в Берліні. Таким чином, дві виставки, об’єднані проєктом “Реактивний струм”, синхронізують два поля в єдиному наративі, утворять символічний зв'язок між двома інституціями, містами та країнами, поновивши цілісний європейський контекст. У той час як воєнний стан у Києві не дозволив показати «Реактивний струм» у повному обсязі, художниця вирішила представити його змінену версію в Берліні, нагадуючи про німецько-українські історії та про те, як вони перетиналися завдяки існуванню цих творів. Якщо виставка в Києві символізує своєрідний шок або момент пробудження, то виставка в Берліні ставить під сумнів роз'єднувальні наративи, які не дозволяли європейцям зазирнути у свої травми.

Надія Каабі-Лінке – концептуальна художниця, що працює з різними медіа та мешкає в Берліні. Закінчивши магістратуру в Школі образотворчих мистецтв у Тунісі, вона захистила докторську дисертацію в Пантеоні Сорбонни в Парижі. Зростаючи між Тунісом, Києвом та Дубаєм, художниця розвивала особисту історію через міграцію між культурами та кордонами, що значно вплинуло на її мистецьку практику. Її роботи надають фізичної присутності тому, що є невидимим у сучасних суспільствах, а також людям, структурам і геополітичним силам, які їх формують.

Роботи Надії виставлялися і належать до всесвітньо відомих колекцій, серед яких MoMA, Музей Гуггенхайма в Нью-Йорку, Центр Помпіду в Парижі, M+ Museum в Гонконзі, Sharjah Art Foundation в ОАЕ, Музей Далласа в Техасі та FRAC Pays de Loire у Франції. Вона отримала численні премії, серед яких премія lthra Art Prize, премія Франсуа Шнайдера, премія Art Basel Discovery Prize та премія Abraaj Group Art Prize.

Відкриття виставки – 27 липня о 18:00. Вхід вільний за реєстрацією.

Розмова із художницею – 28 липня о 17:00. Вхід вільний за реєстрацією.

Відвідування виставки: з понеділка по п’ятницю, вхід до музею о 12:00, 14:00, 16:00. Вартість вхідного квитка 50 грн.

Адреса музею: вул. М. Грушевського, 6. Потрапити до музею можна через службовий вхід, розташований з тильного боку будівлі.