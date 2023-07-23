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Мелоні обіцяє допомогти Україні відновити собор в Одесі, який зруйнували росіяни

Росіяни нищать європейську цивілізацію, зазначила вона.

Мелоні обіцяє допомогти Україні відновити собор в Одесі, який зруйнували росіяни
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти Україні з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі, по якому росіяни вдарили ракетою в ніч на 23 липня.

Про це повідомляє у Twitter посольство Італії в Україні, яке цитує заяву Мелоні.

«Атаки по Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія, з її унікальним у світі досвідом в реставраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином РФ, яка з-поміж іншого зруйнувала об'єкт всесвітньої спадщини - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна після ракетного обстрілу Росією Одеси вкотре наголосила, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

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