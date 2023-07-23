МЗС Франції: Російська атака на Одесу - це воєнний злочин

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна після ракетного обстрілу Росією Одеси вкотре наголосила, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

Про це очільниця МЗС Франції написала у Твіттері.

«Росія продовжила удари по Одесі і вразила (Свято-Преображенський – ред.) собор, тому нам треба невтомно повторювати, що цілеспрямована атака на цивільну ціль є воєнним злочином згідно з міжнародним правом», - зазначила Колонна.

Вона додала, що історичний центр Одеси внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури. Станом на ранок було відомо про одного загиблого та 22 поранених.

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликав усі держави і міжнародні організації засудити варварську російську атаку, яку Росія вчинила на Одесу 23 липня.