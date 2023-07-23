За добу росіяни били по 10 областях України: 10 людей загинули, 43 отримали поранення

Протягом минулої доби, 22 липня, російські війська обстріляли територію 10 областей України. Під ворожим вогнем перебували 133 населених пункти. За попередньою інформацією, загинули 10 мирних українців, 43 отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні ОВА станом на 9:00 неділі 23 липня.

Із різних видів озброєння (стрілецька зброя, гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БРК “Бастіон”, ударні БПЛА, кораблі ЧФ РФ, стратегічна та тактична авіація) ворог атакував 133 населених пункти та 141 об’єкт інфраструктури. Попередньо 10 цивільних осіб загинуло та 43 – поранено.

У Чернігівській області за добу ворог один раз обстріляв з артилерії Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вночі та вранці ворог здійснив чотири обстріли, зафіксовано 10 вибухів. Під вогнем перебували чотири населені пункти у Краснопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 113 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

У Краснопільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу одна людина загинула і четверо дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки та газопровід. У Білопільській громаді через артилерійський обстріл пошкоджено лінію електропостачання. По Середино-Будській громаді ворог завдав удару дроном-камікадзе, поранені дві людини.

У Дніпропетровській області вночі ворожа артилерія била по Марганецькй громаді та Нікополю. У Нікополі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди, легковий автомобіль та лінію електропередач. Вчора війська РФ з важкої артилерії поцілили по Марганецькій громаді та Нікополю. У Нікополі пошкоджені 12 приватних будинків, 6 господарчих споруд, теплиця, лінії електропередач. Атакували росіяни також Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Пошкоджена лінія електропередач.

У Запорізькій області за добу ворог завдав 69 ударів по 20 населених пунктах. Зафіксовано пошкодження 12 цивільних об'єктів. 61 артилерійським ударом російські війська поцілили по будинках і комунікаціям Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового.

Темирівка, Новодарівка та Біленьке постраждали від обстрілів із РСЗВ, а Гуляйпільське – від авіаударів. Вночі росіяни чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район.

У Харківській області за добу внаслідок обстрілів двоє людей загинули і двоє дістали поранення. Вчора із РСЗВ «Смерч» загарбники обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено будівлю молочно- консервного комбінату і чотири вагони-рефрижератори. Витоку небезпечних хімічних речовин не виявлено, жертв і постраждалих немає. Також пошкоджено приватний будинок. Внаслідок ще одного обстрілу Куп'янська з мінометів пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка. Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району з пораненням був госпіталізований 60-річний чоловік. Загинув чоловік віком 45 років.

Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки. У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди. У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла будівля клубу. В Ізюмі біля під'їзду на міні ПФМ підірвалася 72-річна жінка та була госпіталізована з пораненням.

У Луганській області тривають ворожі атаки на Лиманському напрямку. Другу добу епіцентром боїв є територія поблизу Надії. Ударів з неба загарбники завдали по Серебрянському лісництву. Артилерійського тиску вкотре зазнали Невське й Білогорівка. За добу ворог здійснив 138 обстрілів Луганщини, випустив 611 снарядів.

У Донецькій області за добу четверо людей загинули та 11 були поранені. Війська РФ обстріляли 18 населених пунктів, зокрема Краматорськ, Авдіївку, Гірник, Дружківку, Костянтинівку, Сіверськ, Гостре, Курахівку, Благодатне, Дружбу, Карпівку, Маркове, Новоселівку Першу. Пошкоджено 33 житлові будинки (з них 9 багатоквартирних), дві ЛЕП, два гаражі, водогін, торговельний центр, цех підприємства, приміщення ринку, школу, газову трубу, військовий автомобіль.

У Миколаївській області вчора артилерійські обстріли фіксувалися поблизу населеного пункту Куцурубської громади.

Вночі російська армія вдарила по Одеській області щонайменше п'ятьма видами ракет усіх видів базування – «Калібри», «Онікси», Х-22, «Іскандер-К», «Іскандер-М». Сили протиповітряної оборони значну частину ракет знищили. Решта ракет завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шести житловим будинкам, у тому числі багатоквартирним. Пошкоджені десятки автівок, у багатьох будівлях в Одесі пошкоджені фасади і дахи, вибиті вікна. На одній із центральних площ Одеси влучанням російської ракети пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Також пошкоджені дві пам’ятки архітектури. В Одесі утворилося декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнений та змінений маршрут громадського транспорту. Одна людина загинула. Є поранені, серед них четверо дітей. 11 дорослих і троє дітей госпіталізовані.

У Херсонській області за добу російські загарбники здійснили 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, БМП і БПЛА. З них по Херсону ворог випустив 28 снарядів. Росіяни поцілили у райони 25 населених пунктів, адмінбудівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона. Атакував ворог Зміївку Бериславської громади. Зафіксовано три удари керованих авіабомб – по кладовищу, житловому кварталу і фермерському господарству. Одна людина на Херсонщині загинула.