Уночі 23 липня російські окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду та місто Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожої атаки у Нікополі пошкоджені 3 приватні будинки та 3 господарські споруди. Також зазнали пошкоджень автомобіль та лінії електропередач. Люди не постраждали. Наразі фахівці обстежують атаковані території.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вночі 22 липня росіяни обстріляли Нікополь, є влучання у промислове підприємство. Також ворог атакував Дніпропетровщину безпілотником. "Шахед" збили військові ПК "Схід".