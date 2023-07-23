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Уночі ворог двічі обстріляв з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Минулося без постраждалих.

Уночі ворог двічі обстріляв з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині
Фото: Сергій Лисак

Уночі 23 липня російські окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду та місто Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожої атаки у Нікополі пошкоджені 3 приватні будинки та 3 господарські споруди. Також зазнали пошкоджень автомобіль та лінії електропередач. Люди не постраждали. Наразі фахівці обстежують атаковані території.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, вночі 22 липня росіяни обстріляли Нікополь, є влучання у промислове підприємство. Також ворог атакував Дніпропетровщину безпілотником. "Шахед" збили військові ПК "Схід".

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