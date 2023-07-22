Російські окупанти атакували напередодні ввечері та у ніч на 22 липня Дніпропетровщину. Є потерпілі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З артилерії ворог обстріляв Нікополь.

"Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома. Пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач", - повідомив Лисак.

Вночі росіяни знову накрили місто вогнем. Під обстріл потрапило промислове підприємство. Обійшлося без жертв.

Також окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотником. "Військові з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед-136", - додав Лисак.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, напередодні вдень загарбники атакували область безпілотниками. Один безпілотник українські захисники збили. Уламки спричинили пожежу сухої трави та пошкодили лінію електропередач. Два дрони-камікадзе влучили по Червоногригорівській громаді.

Уночі 20 липня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район. Були влучання у Нікополі та Марганецькій громаді.