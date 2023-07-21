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Окупанти обстріляли безпілотниками Дніпропетровщину

Наслідки атаки уточнюються.

Окупанти обстріляли безпілотниками Дніпропетровщину
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Сьогодні вдень російські окупанти знову атакували безпілотниками Дніпропетровську область.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог спрямував дрони на Нікопольщину. Один безпілотник наші захисники збили. Уламки спричинили пожежу сухої трави, але рятувальники оперативно впоралися з нею. Пошкоджена лінія електропередач.

"Два дрони-камікадзе поцілили по Червоногригорівській громаді. Займання, яке виникло через це, вогнеборці загасили. Інші наслідки уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Минулося без загиблих та поранених.

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Нагадаємо, вночі 20 липня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Є влучання у Нікополі та Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.

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