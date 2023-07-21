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На кожен російський обстріл буде відповідь, – Зеленський

"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів".

На кожен російський обстріл буде відповідь, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що на кожен російський обстріл буде відповідь. Свят ще більше консолідується "заради справедливого покарання Росії за всі злочини війни".

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.  

"Ще двоє дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", – сказав президент.

Він додав, що сьогодні російські ракети і дрони знову били по Одесі. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей.

"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання – буде", – наголосив він.

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Нагадаємо, у п’ятницю окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування “Калібр”, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, 6 крилатих ракет “Онікс”, 1 крилату ракету Х-59 та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Ворог також завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

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