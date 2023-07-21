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На засіданні Ставки обговорили захист українських портів та портової інфраструктури

Також на зустрічі мова йшла про ситуацію на фронті.

На засіданні Ставки обговорили захист українських портів та портової інфраструктури
Фото: пресслужба Офісу президента України

У п’ятницю 21 липня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі серед іншого обговорювалися питання захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Згідно з повідомленням, за Ставці пролунали доповіді командувача ВМС Олексія Неїжпапи та віце-прем’єра Олександра Кубракова.

"Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", – йдеться у повідомленні.

Також на зустрічі обговорили ситуацію на фронті.

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"Фронт. Доповіді головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також – постачання, логістика, виробництво", – зазначається у дописі.

Окрім того, заслухали доповіді Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та Державної прикордонної служби.

За словами президента, наразі триває комплексна перевірка роботи військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуються результати інспекції.

Нагадаємо, 18 липня пройшло засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі розглянули питання ескпорту зерна та безпеки українських портів.

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