На засіданні Ставки розглянули питання ескпорту зерна та безпеки портів

Сьогодні, 18 липня, пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого.

Про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського.

“Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що були доповіді міністра Клименка та голови Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника.

Також на Ставці заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

Нагадаємо, уночі ППО збила 38 російських цілей. Це шість крилатих ракет і 32 БпЛА.

В Офісі президента вважають, що ця атака, спрямована по півдню України і пунктах експорту зерна, є ще одним доказом того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Атака відбулася на тлі вчорашньої заяви РФ про односторонній вихід із зернової угоди.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "зерновий коридор" має працювати незалежно від того, чи братиме в ньому участь РФ. Угода щодо експорту зерна – з Туреччиною та ООН – залишається чинною.