Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
ГоловнаСуспільствоВійна

На засіданні Ставки розглянули питання ескпорту зерна та безпеки портів

Зокрема, обговорили захист узбережного регіону.

На засіданні Ставки розглянули питання ескпорту зерна та безпеки портів
Фото: пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 18 липня, пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. 

Про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського. 

“Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що були доповіді міністра Клименка та голови Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника.

Також на Ставці заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

Нагадаємо, уночі ППО збила 38 російських цілей. Це шість крилатих ракет і 32 БпЛА. 

В Офісі президента вважають, що ця атака, спрямована по півдню України і пунктах експорту зерна, є ще одним доказом того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Атака відбулася на тлі вчорашньої заяви РФ про односторонній вихід із зернової угоди.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "зерновий коридор" має працювати незалежно від того, чи братиме в ньому участь РФ. Угода щодо експорту зерна – з Туреччиною та ООН – залишається чинною. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies