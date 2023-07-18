Байден і емісар Ватикану зустрінуться щодо депортації Росією українських дітей

Папа Франциск направив емісара високого рівня, щоб провести перемовини з президентом США Джо Байденом про тисячі українських дітей, яких Росія депортувала.

Про це пише Politico.

Кардинал Маттео Дзуппі, який працює над механізмом повернення дітей, проведе три дні в американській столиці після своїх недавніх візитів до Києва та Москви. Очікується, що він зустрінеться з Байденом у Білому домі сьогодні.

Пресслужба Святого Престолу заявила, що місія кардинала полягає у “сприянні миру в Україні”. Посол США у Ватикані Джо Доннеллі також перебуває у Вашингтоні і буде присутнім на деяких зустрічах кардинала у Вашингтоні.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової “за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) та незаконне переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації”. Російські посадовці стверджують, що через війну вони тримають українських дітей для їхньої власної безпеки, а в деяких випадках передають їх прийомним сім'ям.

У травні Папа Франциск заявив журналістам в Угорщині, що католицька церква зробить все, що в людських силах, щоб допомогти повернути українських дітей додому.

Нагадаємо, Дзуппі 6 червня зустрівся у Києві з релігійними лідерами, а також Президентом України Володимиром Зеленським. Посланець Папи Римського передав Зеленському листа від понтифіка. Президент наголосив під час зустрічі, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру.

У Москві кардинал зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ, патріархом Кирилом. Дзуппі заявив, що його місія до Москви була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану щодо війни в Україні.