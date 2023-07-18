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На Донеччині за добу росіяни вбили трьох мирних мешканців

Ще чотирьох поранили.

На Донеччині за добу росіяни вбили трьох мирних мешканців
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині за добу росіяни вбили трьох мирних мешканців, ще чотирьох поранили. 

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Макарівці Великоновосілківської громади. Під обстрілами Вугледар і Пречистівка — без жертв.

На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді 1 людина загинула в Степовому, під вогнем Ласточкине. Пошкоджено будинок у Красногорівці. Авдіївка зазнала двох ракетних ударів. 4 рази ворог обстріляв Курахівську громаду — пошкоджені будинки у Кураховому.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Степанівці Іллінівської громади. 1 будинок пошкоджено у Часовоярській громаді, ще 1 — у Торецькій. Під обстрілами — околиці Костянтинівської громади.

На Лисичанському напрямку у Сіверську зруйновано 3 будинки; впродовж доби відбулося 8 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 4. 

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, оборонці знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки. Учора відбулося 36 бойових зіткнень на п’яти напрямках у Донецькій області.

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