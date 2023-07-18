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ЗСУ мали успіх за двома напрямками на півдні, – речник Генштабу

Також наші війська продовжують наступ північніше та південніше Бахмута. 

ЗСУ мали успіх за двома напрямками на півдні, – речник Генштабу
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне мали успіх. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. 

"Разом з тим наші війська продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут", – зазначив Ковальов.

Окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви, зазнають втрат. 

На Купʼянському та Лиманському напрямках протягом минулої доби було 36 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога. 

Нагадаємо, протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили територію 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км. На Мелітопольському та Бердянському напрямках звільнили 10,9 кВ.км. Просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 кв.к. 

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