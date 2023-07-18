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Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту в Миколаєві

За даними ОВА, постраждалих немає. 

Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту в Миколаєві
Віталій Кім
Фото: скрін

Уночі російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона, також є влучання в обʼєкт промисловості.

Внаслідок удару сталася пожежа, її оперативно ліквідували. Поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім у Теlegram.

"Вночі, 18 липня, близько 01:50, ворог атакував Миколаїв. Відбулось влучання в об'єкт промисловості. Внаслідок чого сталося сталося займання, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", – повідомив він. 

Також над областю збили чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136.

По Очакову сьогодні зранку ворог бив артилерією. Наслідки уточнюються.

Крім Миколаєва, атак сьогодні вночі зазнало ще одне чорноморське місто – Одеса. ППО збила всі шість випущених ракет. 

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