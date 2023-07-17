На Харківщині ексгумували вбитого внаслідок російської агресії чоловіка

Правоохоронці ексгумували тіло мешканця села Руська Лозова у Харківській області. Він загинув внаслідок агресії Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Мешканець селища загинув на власному подвір'ї у квітні 2022 року під час обстрілу збройними силами РФ”, - розповіли в поліції.

Тіло загиблого 70-річного чоловіка знайшли на території подвір'я, тепер його направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні співробітники поліції Харківської області ексгумували тіло чоловіка, який загинув торік внаслідок російської агресії. У травні минулого року мешканець селища Слатине потрапив під обстріл з боку окупантів та отримав смертельні поранення. Місцеві мешканці поховали загиблого на галявині неподалік від житлових будинків.