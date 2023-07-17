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Ще одна російська інформаторка відправиться до в'язниці за вироком суду

У лютому цього року жінку “на гарячому” затримали контррозвідники СБУ.

Ще одна російська інформаторка відправиться до в'язниці за вироком суду
Фото: Пресслужба СБУ

Коригувальниця російських ударів по енергооб'єктах Донецької області отримала за вироком суду 7 років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“За наводкою зловмисниці рашисти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів”, - зазначили в СБУ.

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Жінка передавала окупантам через спільницю та зв’язкову (учасницю терористичної організації ДНР) координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Також вона передавала росіянам локації, де базувались підрозділи Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках, та їх переміщення.

Росіяни особливо цікавились місцями розташування укріпрайонів та логістичних баз українських військ в районі Добропілля.

У лютому цього року жінку “на гарячому” затримали контррозвідники СБУ.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 7 років позбавлення волі.

Раніше до 15 років позбавлення волі засудили російського шпигуна, який, перебуваючи в РФ, створив агентурну мережу в Україні. Зловмисник - кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Олександр Іванченко. 

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