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В районі Бахмута ворог активно перекидає додаткові сили і засоби, - Сирський

Водночас ворог поставив мету розгромити наші війська в районі Куп’янська. 

В районі Бахмута ворог активно перекидає додаткові сили і засоби, - Сирський
Фото: Military Media Center

Оперативна ситуація на східному напрямку залишається важкою.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський за підсумками приїзду на передові позиції в понеділок, 17 липня, інформує Military Media Center.

"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ. Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - розповів Сирський.

Він зазначив, що під час поїздки зустрівся з військовослужбовцями в кожній із бойових бригад, що діють на східному напрямку.

"Окремо з командирами відпрацювали і ухвалили всі необхідні рішення для стабілізації ситуації на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці", - наголосив Сирський.

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Нагадаємо, що 16 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

ЗСУ за тиждень звільнили на Бахмутському напрямку 7 квадратних кілометрів.

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