Росіяни вдарили з артилерії по громаді на Херсонщині, є поранені

У понеділок 17 липня близько 17:00 російські військові обстріляли з артилерії Білозірську громаду Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки поранення дістали дві жінки.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, осколкові поранення отримали дві місцеві мешканки 58 та 25 років. Їх госпіталізовано. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за минулу добу, 16 липня, противник здійснив 89 обстрілів Херсонщини, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранення.