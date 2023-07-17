"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили з артилерії по громаді на Херсонщині, є поранені

Пошкоджені приватні будинки.

Росіяни вдарили з артилерії по громаді на Херсонщині, є поранені

У понеділок 17 липня близько 17:00 російські військові обстріляли з артилерії Білозірську громаду Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки поранення дістали дві жінки.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, осколкові поранення отримали дві місцеві мешканки 58 та 25 років. Їх госпіталізовано. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, за минулу добу, 16 липня, противник здійснив 89 обстрілів Херсонщини, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies