Міносвіти закликає виші розпочинати навчальний рік в очному форматі

Міністерство освіти і науки закликає заклади виші, залежно від безпекової ситуації, розпочинати навчальний процес з 1 вересня у очному форматі.

Про це сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Залежно від безпекової ситуації у тому чи іншому регіоні ми закликаємо місцеві адміністрації і ректорів закладів вищої освіти розпочинати і максимізувати очне навчання. Ми вважаємо, що саме очний формат проведення занять буде сприяти тому наскільки ми швидко відбудуємо нашу країну після перемоги", – зазначив заступник міністра.

Він нагадав, що у школах триває підготовка до нового навчального року, зокрема, облаштування укриттів. На ці цілі уряд виділив 1,5 млрд гривень. За даними Міносвіти, наразі 75% закладів середньої освіти облаштовані укриттями.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по квітень 2023 року близько 772 909 українських школярів змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну. На домашню форму навчання перейшли 64 409 учнів.