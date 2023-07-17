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Міносвіти закликає виші розпочинати навчальний рік в очному форматі

Очне навчання буде впроваджене, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

Міносвіти закликає виші розпочинати навчальний рік в очному форматі
Фото: з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки закликає заклади виші, залежно від безпекової ситуації, розпочинати навчальний процес з 1 вересня у очному форматі.

Про це сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Залежно від безпекової ситуації у тому чи іншому регіоні ми закликаємо місцеві адміністрації і ректорів закладів вищої освіти розпочинати і максимізувати очне навчання. Ми вважаємо, що саме очний формат проведення занять буде сприяти тому наскільки ми швидко відбудуємо нашу країну після перемоги", – зазначив заступник міністра.

Він нагадав, що у школах триває підготовка до нового навчального року, зокрема, облаштування укриттів. На ці цілі уряд виділив 1,5 млрд гривень. За даними Міносвіти, наразі 75% закладів середньої освіти облаштовані укриттями.

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Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по квітень 2023 року близько 772 909 українських школярів змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну. На домашню форму навчання перейшли 64 409 учнів.

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