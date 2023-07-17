Велика Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до примусової депортації українських дітей

У новому санкційному списку уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти Росії Сергій Кравцов.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 громадян Росії за спроби влади РФ знищити українську національну ідентичність. Зокрема проти 11 росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.

Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

"У жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його лакеї, ми бачимо справжній намір Путіна – стерти Україну з мапи світу", – заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Він додав, що введені санкції спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто хоче бачити знищення України, розпад її національної ідентичності та знищення її майбутнього.

До списку нових санкцій потрапили 14 росіян, 11 з них – причетні до примусової депортації українських дітей. Серед інших у санкційному списку уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти Росії Сергій Кравцов. У пресрелізі зазначається, що ці особи відіграли значну роль у російській програмі депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності.

"Понад 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію.Багато дітей поміщені у табори для перевиховання в незаконно окупованому Криму та на материкові частині Росії, де щодо них проводиться російсько-орієнтоване академічне, культурне, патріотичне та військове виховання", – йдеться у повідомленні уряду Британії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну під британські санкції потрапили понад 1 600 фізичних та юридичних осіб з РФ, у тому числі 29 банків із глобальними активами на 1 трлн фунтів стерлінгів, понад 130 олігархів із загальними статками понад 145 млрд фунтів стерлінгів. Також обмеження запроваджені у торгівлі між Великою Британією та Росією на понад 20 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада звернулася до урядів та парламентів світу з проханням засудити Росію за примусову депортацію українських дітей. Майже 20 тисяч дітей були примусово депортовані з України на територію РФ та до тимчасово окупованого Криму.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.