Минулої доби, 16 липня, росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Унаслідок атак окупантів поранення дістали четверо людей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що під вогнем перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Часів Яр, селище Нью-Йорк, Гостре, Курахівка, села Плещіївка та Золота Нива.

Армія РФ била по мирному населенню з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії. Пошкоджено 54 цивільних об’єкти – 22 житлових будинки, спорткомплекс, кафе, підприємства, склади, господарчі споруди, гаражі, транспортні засоби, лінії електропередач.

На Нью-Йорк окупанти скинули дві авіабомби – ФАБ-250 та ФАБ-500. Пошкодили будівлю спорткомплексу, багатоквартирний будинок, 3 приватні оселі, автомобіль. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило.

Чотирма ракетами "С-300" ворог поцілив по Краматорську. Руйнувань зазнали підприємства, склади, автомобілі. З артилерії росіяни гатили по Плещіївці, поранили мирного жителя. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, гараж, автомобіль.

Також під артилерійським вогнем перебувала Костянтинівка. Пошкоджень зазнали 3 приватних будинки, господарча споруда, гараж, транспортний засіб, комунікації. "Градами" та артилерією війська РФ накрили селище Гостре. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватних оселі.

Унаслідок артилерійського обстрілу отримала поранення людина у селі Золота Нива Великоновосілківської громади. Крім того, сьогодні після опівночі ворог вдарив ракетами по Краматорську та Костянтинівці. Двоє мирних мешканців у Краматорську зазнали поранень. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні оселі, навчальний заклад, лабораторія, лінії електропередач, гаражі, автомобілі.

Нагадаємо, протягом доби 15 липня окупанти 9 разів відкривали вогонь по цивільному населенню Донецької області. Ворог гатив із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії. Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини зруйновані будинки, підприємство і школа, 2 людини загинули, 1 цивільний дістав поранення.