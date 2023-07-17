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Учора росіяни били по 10 населених пунктах Донеччини, поранені четверо людей

Пошкоджені 54 цивільних об’єкти.

Учора росіяни били по 10 населених пунктах Донеччини, поранені четверо людей

Минулої доби, 16 липня, росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Унаслідок атак окупантів поранення дістали четверо людей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що під вогнем перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Часів Яр, селище Нью-Йорк, Гостре, Курахівка, села Плещіївка та Золота Нива.

Армія РФ била по мирному населенню з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії. Пошкоджено 54 цивільних об’єкти – 22 житлових будинки, спорткомплекс, кафе, підприємства, склади, господарчі споруди, гаражі, транспортні засоби, лінії електропередач.

На Нью-Йорк окупанти скинули дві авіабомби – ФАБ-250 та ФАБ-500. Пошкодили будівлю спорткомплексу, багатоквартирний будинок, 3 приватні оселі, автомобіль. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило.

Чотирма ракетами "С-300" ворог поцілив по Краматорську. Руйнувань зазнали підприємства, склади, автомобілі. З артилерії росіяни гатили по Плещіївці, поранили мирного жителя. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, гараж, автомобіль.

Також під артилерійським вогнем перебувала Костянтинівка. Пошкоджень зазнали 3 приватних будинки, господарча споруда, гараж, транспортний засіб, комунікації. "Градами" та артилерією війська РФ накрили селище Гостре. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватних оселі.

Унаслідок артилерійського обстрілу отримала поранення людина у селі Золота Нива Великоновосілківської громади. Крім того, сьогодні після опівночі ворог вдарив ракетами по Краматорську та Костянтинівці. Двоє мирних мешканців у Краматорську зазнали поранень. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні оселі, навчальний заклад, лабораторія, лінії електропередач, гаражі, автомобілі.

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Нагадаємо, протягом доби 15 липня окупанти 9 разів відкривали вогонь по цивільному населенню Донецької області. Ворог гатив із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії. Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини зруйновані будинки, підприємство і школа, 2 людини загинули, 1 цивільний дістав поранення.

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