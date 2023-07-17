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Україна чекає на відправку першої групи військових для тренування на F-16

Тренування можуть початися, щойно європейці будуть готові. 

Україна чекає на відправку першої групи військових для тренування на F-16
Фото: скрін

Україна чекає на відправку першої групи пілотів для тренувань на F-16. Навчання відбуватиметься у декілька хвиль. 

Йдеться про десятки військових. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону, що Україні для початку навчань на цих типах винищувачів потрібно було виконати деякі умови. 

"Треба було ще зробити домашні завдання деякі, тому що перехід на західний тип винищувачів передбачає ряд заходів. Це було зроблено. Пілоти уже декілька місяців чекали на це власне рішення, історичне рішення. Ми його дочекалися, побачили сигнали на саміті у Вільнюсі", – зазначив Ігнат. 

Речник ПС додав, що завоювання переваги в повітрі дозволить розраховувати на серйозні успіхи по всій лінії фронту.

Минулого тижня видання Politico писало, що коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами на саміті НАТО офіційно погодилася навчати українців на F-16 та, можливо, інших винищувачах. Однак партнери чекають на дозвіл американської сторони уже декілька тижнів. Учора радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що президент дав дозвіл європейським країнам тренувати українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16. 

Салліван сказав, що Штати фактично нададуть необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчання на F-16, щойно європейці будуть готові. 

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