Головне за ніч та ранок. Понеділок, 17 липня

Вибухи на Кримському мосту, 28 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками, повідомили в коментарі LB.ua джерела серед силових структур.

Дістатися мосту було складно, але зрештою вдалося.

Раніше Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після Перемоги.

Цієї ночі в районі мосту лунали вибухи. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся. Рух перекрили.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Зранку у багатьох областях оголосили повітряну тривогу через зліт Ту-22м3 з російського аеродрому Шайковка, однак невдовзі дали відбій.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один із яких – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 липня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 238 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня наші захисники щодня просувались.

"За тиждень, що минув, в результаті поліпшення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км", – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Учора вона повідомляла про загострення ситуації на східному фронті.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!