Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною два "Шахеди"

Сили оборони вночі знищили над Дніпропетровською областю два ворожих безпілотника "Шахед".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід"", - написав він.

Решта ночі на Дніпропетровщині минула тихо. Без обстрілів.

Нагадаємо, 14 липня росіяни скинули з безпілотника боєприпаси на Марганецьку громаду Дніпропетровщини.