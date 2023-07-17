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Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною два "Шахеди"

Постраждалих немає.

Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною два "Шахеди"
Фото: скрин відео

Сили оборони вночі знищили над Дніпропетровською областю два ворожих безпілотника "Шахед".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід"", - написав він.

Решта ночі на Дніпропетровщині минула тихо. Без обстрілів.

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Нагадаємо, 14 липня росіяни скинули з безпілотника боєприпаси на Марганецьку громаду Дніпропетровщини.

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