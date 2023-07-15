У ніч на 15 липня російські окупанти двічі атакували околицю Запоріжжя із застосуванням БпЛА.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, в результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

Фото: Telegram/Юрій Малашко

Загалом загарбники здійснили 45 обстрілів області з минулу добу.

"Наразі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області. 39 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Авіацією ворог поцілив по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, уночі 15 липня РФ завдала ще один удар іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” та зенітними керованими ракетами по Україні.

Сили та засоби Повітряних сил України знищили за ніч 15 липня 10 ворожих повітряних цілей, серед яких - "шахеди", а також розвідувальні та ударні дрони. Зокрема, на Миколаївщині збили три БпЛА “Shahed-136/131”.