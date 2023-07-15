​У ніч на 15 липня українська ППО збила на Миколаївщині три "шахеди"

Упродовж дня росіяни з артилерії обстрілювали берегову смугу і території Очакова.

У ніч з 14 на 15 липня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині збили три дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".

Про це повідомляє керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупанти також обстріляли Очаків та громаду. Так, о 10:16, 10:49, 18:15, 19:50, 23:24 ворог завдав артилерійських ударів по береговій смузі та території Очакова.

За словами Кіма, були пошкоджені житлові будинки та лінію мережі Інтернет. Також сталося займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

"Також вчора, о 12:47 та 18:15 ворожі артилерійські удари завдавалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, днями у небі над Миколаївською областю бійці ЗСУ знищили чотири ворожих БпЛА.

Напередодні на звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли російські військові.