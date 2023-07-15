​Генштаб ЗСУ повідомив про ще 590 знищених російських окупантів

Втрати російських окупантів за минулу добу збільшилися на 590 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином кількість знищених загарбників сягнула орієнтовно 237180 осіб.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 4102 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од,
- артилерійських систем – 4463 (+14) од,
- РСЗВ – 680 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 425 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 664 (+2).
Нагадаємо, напередодні воїни Херсонської зенітної ракетної бригади збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет". А аеророзвідка 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького виявила на Бахмутському напрямку велику групу російських окупантів, які збирались зранку йти на штурм. Ворога знищили.