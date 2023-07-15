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​Генштаб ЗСУ повідомив про ще 590 знищених російських окупантів

Таким чином втрати ворога сягнули вже орієнтовно 237180 осіб.

​Генштаб ЗСУ повідомив про ще 590 знищених російських окупантів
Фото: скріншот відео

Втрати російських окупантів за минулу добу збільшилися на 590 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином кількість знищених загарбників сягнула орієнтовно 237180 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 4102 (+5) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од, 
  • артилерійських систем – 4463 (+14) од, 
  • РСЗВ – 680 (+0) од, 
  • засобів ППО ‒ 425 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 310 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 664 (+2).

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Нагадаємо, напередодні воїни Херсонської зенітної ракетної бригади збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет". А аеророзвідка 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького виявила на Бахмутському напрямку велику групу російських окупантів, які збирались зранку йти на штурм. Ворога знищили.

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