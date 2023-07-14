Якщо партнери України бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо окупантів своєю, - Залужний

"Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території?", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post прокоментував постачання оборонної допомоги для України і побоювання союзників щодо можливих обстрілів російської території їхньою зброєю.

"Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не дозволено робити. Чому? Тому що [президент Росії Володимир] Путін… застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, однаково", - сказав Залужний.

Він зауважив, що це проблема українців і лише "нам вирішувати, як убити цього ворога".

"На його території можна і треба вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але рівно стільки, скільки потрібно", - зазначив Головнокомандувач.

Залужний сказав, що для проведення контрнаступу, який дозволить повернути всі втрачені території, завдати поразки Росії та звести до мінімуму втрати українських сил не вистачає ресурсів. При цьому західні чиновники заявляють, що Україна має достатньо коштів для досягнення успіху, але Головнокомандувач різко критикував своїх колег, які стверджували, що Києву не потрібні винищувачі F-16. Їхні власні збройні сили ніколи б так не воювали, сказав Залужний в інтерв'ю.

Нагадаємо, представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявляв, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Схожої думки і міністр оборони Німеччини. Він вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ і, за його словами, для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.