На Херсощині поліцейські вилучили у чоловіка зброю та боєприпаси

Чоловік стверджує, що зброю та боєприпаси він зберігав із метою колекціонування.

У жителя Бериславського району Херсонської області співробітники поліції вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

На початку липня під час проведення стабілізаційних заходів правоохоронці отримали інформацію, що 57-річний житель Новоолександрівської громади може бути причетний до незаконного зберігання зброї.

Сьогодні вдома у чоловіка був проведений обшук, під час котрого у гаражі правоохоронці виявили вогнемет, одноразовий гранатомет, РПГ-22, ПТРК “Корнет”, 4 тубуси бойового заряду для гаубиці, 7 танкових зарядів калібром 125 мм, 2 танкових снаряди, 5 снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати, майже 250 кулеметних набоїв калібром 7.62 мм, понад 100 патронів калібром 5.45 мм, корпус від гранати Ф-1, 3 постріли до РПГ-7, більше десятка крупнокаліберних набоїв, 13 підривачів, протитанкову міну, постріл до СПГ та 4 кілограми артилерійського пороху.

Чоловік стверджує, що зброю та боєприпаси він зберігав із метою колекціонування. Він відшукував їх на територіях, де під час окупації були позиції росіян.

Вилучені предмети направлені на експертизу.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України (караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).

Нагадаємо, у с.Тягинка Херсонської області травмувалися двоє чоловіків, які розбирали боєприпас.