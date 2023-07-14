Росіяни скинули з безпілотника боєприпаси на Марганецьку громаду Дніпропетровщини

Зранку 14 липня росіяни атакували Дніпропетровщину.
Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, для обстрілів застосували безпілотник.
"З нього скинув боєприпаси на Марганецьку громаду Нікопольського району. Людей не зачепило", - розповів Лисак.
Він додав, що згодом обстрілів не було.
Нагадаємо, ввечері 12 липня сили ППО збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.
А ось уночі 14 липня росіяни обстріляли Дніпропетровщину "шахедами". Попри те, що захисники з ПвК "Схід" збили 6 ворожих дронів, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Є влучання у Кривому Розі.