"Нема ДБН-ів", – Кличко про те, чому в Києві не будують укриття на зупинках

У Києві не будують нові бетонні укриття, наприклад, на зупинках громадського транспорту, через відсутність державних будівельних норм (ДБН) щодо них. Про це мер міста Віталій Кличко заявив у інтервʼю LB.ua, зазначивши, що вже є звернення стосовно погодження ДБН, аби ці укриття відповідали стандартам.

Кличко сказав, що навіть тимчасове укриття, яке вже поставили, повинно мати чітко визначені міністерствами ДБН. Зараз цих ДБН немає по всій країні, але в деяких містах і без них будують нові бетонні укриття на зупинках.

"ДБН-ів немає. Навіть тимчасове укриття, яке ми зараз готові закупити, бетонне укриття, яке вже поставили, повинно мати чітко визначені міністерствами ДБНи. Для того, щоб, не дай Боже, щось не сталося, і воно не витримало удар, не було питань, а чому ви встановили укриття, яке насправді не захистило людей? На сьогоднішній день ми звернулися і чекаємо, для того, щоб нам погодили ДБНи, щоб ці укриття відповідали стандартам. Не можна поставити сарайчик, назвати укриттям – потім люди, не дай Бог, загинуть і будуть питання – чому", – сказав він.

Зараз у Києві триває робота з приведення до "нормального стану" наявних укриттів, запевнив мер.

"Ми готові закупити ці укриття, 200-300 штук, і виділили на це гроші, але чекаємо на чіткі роз'яснення і норми, чи ці укриття ми можемо ставити, будуть вони захищати людей чи ні? Якщо в укриття влучить чи поряд буде вибух, і це укриття не врятує людей, постане питання, чому це укриття було встановлено, людей ввели в оману, тому що воно не відповідає стандартам. Нам потрібно отримати ці стандарти, ДБНи, від держави для того, щоб потім питань не було. І цього ми чекаємо дуже швидко. Ми сподіваємося, що це питання буде розв’язане", – сказав Кличко.

На запитання про те, чому місто не будує укриття, але будує міст на Оболоні, мер сказав, що шляхопровід був запланований ще до повномасштабної війни.

"Це – остання, як ти сказала, сталь і виробництво, яке було на “Азовсталі”. Буквально за декілька тижнів до початку війни всі ці конструкції були перевезені в Дніпро. І його залишилося тільки зібрати, тобто він сам виготовлений. Ще раз підкреслю: жодної копійки громади з бюджету міста Києва на цей міст не витрачається", – сказав він.

Кличко також вважає, що парк "Наталка", біля якого зводять цей міст, як і інші парки міста, допомагають киянам з психологічною реабілітацією.

"Можете собі уявити, що якщо зібрати весь час повітряних тривог, то пересічний киянин провів понад місяць в укриттях чи підвалах, під землею, у бомбосховищах. І ми бачимо дуже великі проблеми, що стосується психологічного стану багатьох людей. Рекреаційні зони потрібні, і в місті Києві їх багато. На плануванні було питання – коли вже у нас міст виготовлений, залишилось його тільки зібрати. Всі складові є, коштів (мається на увазі з бюджету. – С.К.) він не потребує, більш того – рекреація і психологічний стан вкрай важливі в місті Києві. Потрошки, ми не спішимо, знаходимо гроші, які йдуть на будівництво цього мосту", – додав очільник столиці.

Нагадаємо, що будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський вирішили відновити в січні 2023. Будівництво здійснювалося з 2020 року за рахунок меценатських коштів. Гроші з міського бюджету не залучали. Зведення зупинилося після початку повномасштабної війни. Згодом Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа.

Бетонні укриття, яких масово поки немає в Києві, ще з минулого року почали встановлювати в багатьох українських містах, найчастіше – тих, які постійно зазнають російських обстрілів. Такі укриття, зокрема, є в Дніпрі, Харкові, Миколаєві.

У Києві перше таке укриття встановили в кінці червня, після трагедії із закритим сховищем у Деснянському районі. За словами КМВА, це бетонне укриття може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Модулі збираються як звичайний конструктор, один модуль вміщує до 20 осіб. За потреби можна зібрати дві, три і більше секцій. Всередині ці укриття обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

При цьому в КМВА тоді заявили, що місто розглядає питання встановлення й інших таких укриттів у місцях, де нема інших укриттів чи до них велика відстань.