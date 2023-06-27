ГоловнаСуспільствоВійна

В Києві встановили перше бетонне укриття

Один модуль укриття вміщує до 20 осіб. 

В Києві встановили перше бетонне укриття
Фото: Пресслужба КМВА

В Києві встановили перше мобільне укриття, виготовлене з високоякісного бетону. 

Про це повідомила пресслужба КМВА.

Це укриття може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Модулі збираються як звичайний конструктор, один модуль вміщує до 20 осіб. За потреби можна зібрати дві, три і більше секцій. 

Всередині ці укриття обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

Нагадаємо, у Києві розпочали встановлювати та тестувати систему автоматизованого доступу до укриттів та сховищ. Завдяки таким системам укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies