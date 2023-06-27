В Києві встановили перше бетонне укриття

Один модуль укриття вміщує до 20 осіб.

В Києві встановили перше мобільне укриття, виготовлене з високоякісного бетону.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

Це укриття може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Модулі збираються як звичайний конструктор, один модуль вміщує до 20 осіб. За потреби можна зібрати дві, три і більше секцій.

Всередині ці укриття обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

Нагадаємо, у Києві розпочали встановлювати та тестувати систему автоматизованого доступу до укриттів та сховищ. Завдяки таким системам укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.