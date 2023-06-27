"Заколот" Пригожина вплинув на штурми біля Мар’їнки, - Сили оборони

Поблизу Мар’їнки дещо зменшилася інтенсивність російських штурмів, це, серед іншого, пов’язано з недавнім походом «вагнерівців» на Москву.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру сил оборони Валерій Шершень, інформує Радіо Свобода.

«На сьогодні найгарячіше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там російські окупанти мали безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та Авдіївки. Можна сказати, що спроби штурмів дещо зменшилися, також інтенсивність боїв в районі Мар’їнки зменшилася», – розповів він.

За його словами, цьому є певні причини.

«Це пов’язано з тим, що звідси поїхав загін «Ахмат-Схід». Очевидно, через події пов’язані з конфліктом «Вагнера» з міноборони Росії. Також, за показами полоненого, у штурмовому загоні «Z», що бере участь у боях поблизу Мар’їнки, з 150 чоловік особового складу залишилося 20», – пояснив Шершень.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки.