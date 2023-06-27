"Антонов" розірвав трудовий договір із дружиною нардепа Торохтія

Державне підприємство "Антонов" повідомило, що відсьогодні, 27 червня, розірвало трудовий договір з радницею генерального директора Аліною Левченко.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Подробиць у ДП не озвучили.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Левченко, яка разом зі своїм чоловіком, народним депутатом Богданом Торохтієм (СН) фігурувала в журналістському розслідуванні Bihus info, дійсно пройшла службову перевірку.

"Антонов" у відповіді на запит LB.ua повідомив, що комісія не виявила порушень, а "прийом на роботу та призначення А. Левченко на посаду здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства та організаційно-розпорядчих документів ДП "АНТОНОВ" і ДК "Укроборонпром".

Службову перевірку Укроборонпром ініціював у травні. Вона стосувалася відповідності досвіду та компетенцій Левченко посаді, яку вона обіймає з лютого 2023 року.

Bihus info повідомляв, що чоловік Левченко нардеп Богдан Торохтій від 24 лютого 2022 року понад три місяці перебував за кордоном, також родина змогла придбати нерухомість у Болгарії.