США виділяють Україні пакет військової допомоги на $500 млн

У списку 30 БМП Bradley і 25 БТР Stryker.

Сполучені Штати Америки підтвердили надання нового пакету військової допомоги Україні на $500 млн.

Про це повідомили у Міноборони США.

У списку:

Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Системи для прибирання перешкод;

Обладнання для розмінування;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

30 бойових машин піхоти Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker;

Ракети з оптичним відстеженням (TOW);

Протиброньові системи Javelin;

Протитанкові системи АТ-4;

Протиброньові ракети;

Високошвидкісні ракети (HARM);

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Стрілецька зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

Тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

Запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Нагадаємо, аудит військової допомоги Україні виявив невідповідність між вартостями наданого США обладнання на 6,2 млрд доларів. Як розповіла представниця Пентагону Сабріна Сінгх, помилка виникла через те, що Пентагон використовував не залишкову вартість, а вартість обладнання, яке заміщує передану техніку. Таким чином була завищена вартість наданого Україні обладнання з американських запасів.