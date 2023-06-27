ГоловнаСуспільствоВійна

США виділяють Україні пакет військової допомоги на $500 млн

У списку 30 БМП Bradley і 25 БТР Stryker. 

США виділяють Україні пакет військової допомоги на $500 млн
Фото: Вікі

Сполучені Штати Америки підтвердили надання нового пакету військової допомоги Україні на $500 млн. 

Про це повідомили у Міноборони США.

У списку:

  • Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • Зенітні комплекси Stinger;
  • Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • Системи для прибирання перешкод;
  • Обладнання для розмінування;
  • Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 30 бойових машин піхоти Bradley;
  • 25 бронетранспортерів Stryker;
  • Ракети з оптичним відстеженням (TOW);
  • Протиброньові системи Javelin;
  • Протитанкові системи АТ-4;
  • Протиброньові ракети;
  • Високошвидкісні ракети (HARM);
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Стрілецька зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • Тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
  • Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • Запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, аудит військової допомоги Україні виявив невідповідність між вартостями наданого США обладнання на 6,2 млрд доларів. Як розповіла представниця Пентагону Сабріна Сінгх, помилка виникла через те, що Пентагон використовував не залишкову вартість, а вартість обладнання, яке заміщує передану техніку. Таким чином була завищена вартість наданого Україні обладнання з американських запасів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies