Російський інформатор, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою, отримав 10 років тюрми, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на жител Мирнограда Донецької області, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Насамперед зловмисник намагався виявити і "злити" окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ, а також артилерійські позиції та логістичні шляхи українських військ на Авдіївському напрямку.

За інформацією спецслужби, після початку повномасштабного вторгнення Росії шпигун публікував у російських соцмережах антиукраїнські коментарі і так потрапив у поле зору загарбників - наприкінці 2022 року зловмисника залучив до негласної співпраці проти України представник підконтрольного загарбникам "розвідуправління ДНР".

В СБУ повідомили, що інформатор обходив прифронтову територію Покровського району та приховано фіксував локації українських захисників. Зібрані відомості переправляв на тимчасово окуповану частину Донеччини через телеграм.

Спецслужба затримала зловмисника цьогоріч у лютому під час контрдиверсійних заходів.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала адміністратора прокремлівського телеграм-каналу, який “зливав” локації ЗСУ на східному фронті. А в Херсоні піймали ще одного працівника російської катівні. Його у липні 2022 року призначили «оперуповноваженим» у захопленій на той час «Північній виправній колонії №90».