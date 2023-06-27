На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ підбили три танки Т-72

Крім того, росіяни втратили п’ять гармат.

На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ підбили 3 танки Т-72, знищили САУ "Акація", ПТРК та ліквідували 79 окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Крім того, росіяни втратили чотири міномети, п’ять гармат, три безпілотники.

За цю добу загарбники шість разів атакували на Лимано-Куп'янській ділянці фронту. Вони здійснили 344 артилерійських обстріли наших позицій та 10 авіаційних нальотів.

Під час відбиття наступів ворога 79 окупантів було ліквідовано, 110 зазнали поранень.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині. На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки.