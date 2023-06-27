Раніше з’явилася інформація, що Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України. Танки поставлять у 2024 році.

Компанія Rheinmetall підтвердила домовленість про передачу Україні 14 танків Leopard 2A4 від імені уряду Нідерландів.

Про це повідомляє Tagesschau.

Компанія Rheinmetall оголосила, що замовлення становить тризначне число мільйонів євро.

Також було досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом.

Перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта машин – протягом 2024 року. Зазначається, що це застарілий "Леопард 2А4", який Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах-користувачах.

Нагадаємо, раніше Нідерланди та Данія оголосили про спільне придбання 14 танків “Леопард” для України. Контракти на нове постачання вже уклали.

Також нагадаємо, що у Польщі запрацює центр обслуговування танків Abrams. Відповідну угоду підписали польський збройовий концерн і американська компанія General Dynamics.