У Києві в просторі "Peremoga" відкрилася благодійна виставка "Квіти війни", яка триватиме до 8 липня 2023 року.

Про це LB.ua повідомили організатори заходу. В експозиції представлені роботи репортажного фотографа Едуарда Крижанівського, які передають миті бойової роботи українських артилеристів.

Організатори виставки – рух "VETERANKA" – мають на меті зібрати 1 млн гривень для парамедиків, які воюють на передових позиціях фронту.

На виставці можна побачити світлини, які зроблені за допомогою “Ukrainian Witness” під час робочої поїздки на Бахмутський напрямок. Фотографу вдалося зафіксувати роботу самохідних гармат "Піон" українських артилеристів 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила.

Фото: Софія Шовікова

Фото: Фото Ігоря Вієру

"«Піони» – це наші квіти війни, відвідувачі виставки мають побачити саме красу та міць наших військових. Це моя перша особиста виставка, я дуже радий що вона має амбітну мету зібрати мільйон. За останній рік я брав участь у багатьох виставках і аукціонах по всьому світу від нової Зеландії до Нью Йорка, а також Чехія, Польща, Великобританія, Люксембург. Ми побачили, що фотографія може не тільки інформувати, розповідати історію, а й прямо допомагати. Тут в Києві вирішили не відхилятися від ідеї. Цією виставкою ми плануємо зібрати 1 мільйон гривень для парамедиків", – зазначив фотограф Крижанівський.

Фото: Володимир Загребельний

Упродовж усього періоду виставки усі охочі можуть долучитись до збору коштів, придбавши листівки за донат та оригінали фотографій в різних форматах від 3500 до 15 000 гривень та підтримати військо будь-якою сумою за посиланням.