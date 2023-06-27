Протягом доби росіяни били по девʼяти областях України, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли один раз. Із мінометів вдарили в Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі та вранці росіяни здійснили два мінометних обстріли в прикордоння. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Есманська та Середино-Будька громади. Попередньо – без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили пʼять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.Попередньо – без наслідків.

У Запорізькій ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з ракетних систем залпового вогню, завдав 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці. Зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій та майна жителів. На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки.

У Дніпропетровській вночі агресор вгатив по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі. Застосував важку артилерію. Минулося без постраждалих. Вчора по Нікополю ворог вдарив з важкої артилерії. Сталося пряме попадання у промислове підприємство. Загинула 51-річна жінка, яка працювала кранівницею, та 50-річний чоловік, який був на підприємстві різноробочим. Ще один чоловік, 49 років, отримав поранення. Зараз він стабільний. Перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Луганській росіяни зосередили зусилля на атаках на Стельмахівку, всі їхні намагання були зупиненні Захисниками України. Завдали чергового удару по Білогорівці. Населений пункт загарбники обстріляли ще й з артилерії. За добу противник здійснив 107 обстрілів (497 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Червона Зоря, Одноробівка в Богодухівському районі, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець та Лук'янці – в Харківському, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки – в Чугуївському, Чугунівка і Одрадне – в Куп'янському. Також на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове. Вчора ввечорі ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

У Донецькій минулої доби росіяни здійснили 10 обстрілів, обстріляли пʼять населених пунктів: Дружківку, Авдіївку, Красногорівку, Макарівку, Новий Комар. Пошкоджено 17 об’єктів: 13 житлових будинків (з них шість – багатоквартирних), гараж, цивільний автомобіль, водогін, дорожнє покриття. За добу на Донеччині: одна людина загинула, одну поранено.

У Миколаївській вчора та сьогодні зранку фіксувалися ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав ударів по Очакову. Постраждалих немає. Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 55 обстрілів (264 снаряди), з них по Херсону – чотири обстріли (14 снарядів). Окупанти поцілили у райони 21 населеного пункту області, пошкоджено будівлю будинку культури в Михайлівці, будівлю музичної школи в Білозерці, споруди каналізаційної станції в Херсоні. Внаслідок російської агресії дві людини зазнали поранення.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.