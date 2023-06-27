Росія використовує скрутне становище українців на підтоплених окупованих територіях для примусової паспортизації, – Маляр

Зокрема, постраждалі від підтоплення можуть розраховувати на хоч якусь допомогу від окупантів тільки за наявності російського громадянства.

Росія використовує скрутне становище українців на підтоплених окупованих територіях для примусової паспортизації.

Про це повідомляє засупнииця міністра оборони Ганна Маляр.

“Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей для примусової паспортизації. Навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло, особам які потерпають від підтоплення на ТОТ Херсонщини, вони надають лише тим, які вступили у “російське громадянство”, – йдеться в повідомленні.

Ганна Маляр зазначила, що немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку. Ворог опустився до найпримітивніших методів впливу.