Операції вагнерівців в Африці продовжаться, а Пригожин скаржився на фінансові проблеми, − Politico

У Малі влада затримує виплати, оскільки Бамако не отримує допомоги від Європи. "А “Вагнер” дорогий, це кілька мільйонів євро", зазначив французький дипломат.

У російському міноборони заявили, що операції ПВК “Вагнер” в Малі та Центральноафриканській Республіці “продовжаться” попри невдале повстання під проводом їхнього лідера Євгена Пригожина.

Про це пише Politico.

В останні роки воєнізоване угруповання розширило свою присутність у Латинській Америці, на Близькому Сході та в Африці, і західні уряди розглядають її як озброєний зовнішньополітичний апарат Росії. Заколот Пригожина порушив питання майбутньому його закордонних операцій.

В Африці, де вагнерівці є у Центральноафриканській Республіці, Малі та Буркіна-Фасо, Вагнер пропонує свої послуги та допомогу в підтримці антизахідних урядів в обмін на доступ до природних ресурсів.

“На їхнє прохання кілька сотень військовослужбовців працюють в ЦАР як інструктори – ця робота, звісно, триватиме… І ЦАР, і Малі звернулися до ПВК “Вагнер” з проханням гарантувати безпеку їхнього керівництва”, − сказав міністр оборони РФ Сергій Лавров в інтерв'ю RT.

Лавров заявив, що останні події в країні не вплинуть на відносини Росії з “партнерами й друзями”.

Видання водночас пише, що у групи є фінансові питання, які необхідно вирішити. Пригожин нещодавно поскаржився на “зникнення російських грошей в Африці”.

“Пригожин скаржився, що Росія недостатньо підтримує його в Африці… У Малі влада затримує виплати (для Вагнера, - ред.), тому що вони не отримують жодної допомоги від Європи. А “Вагнер” дорогий, це кілька мільйонів євро”, − сказав Ніколя Норманд, колишній посол Франції, який працював у Сенегалі та Малі.

Париж, який знайомий з тактикою дезінформації та кібервійни, яку веде “Ваґнер” проти її інтересів у регіоні Сахель, уважно спостерігає за цим. Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила в понеділок, що поки “зарано” робити висновки про вплив (невдалого бунту, - ред.) на Росію та в інші країни Африки, ситуація вимагає “всієї нашої уваги та пильності”.

Фідель Гуанджика, міністр і спеціальний радник президента ЦАР, повідомив, що його країна підписала “угоду про оборону з Росією, а не з Вагнером”. “Москва уклала субпідряд із Вагнером, і якщо Росія не погодиться, вона надішле нам новий контингент”, − додав він.

За відкритими даними мережі “All Eyes on Wagner”, “Вагнер” мало що змінив на місцях, але аналітики кажуть, що статус-кво навряд чи переможе.

За словами Максіма Одне, наукового співробітника французького IRSEM та фахівця з російської політики, російська присутність в Африці досі була пов’язана як з державними, так і з недержавними суб’єктами. На його думку, події минулих вихідних обов'язково призведуть до “перелому”.

Він додав, що Росія та Вагнера взаємозалежні: група найманців покладається на російську державу щодо постачання озброєння, а Росія покладається на “Вагнер”, щоб заходити в райони, де Москва не хоче мати офіційний слід.

Відповідно до угоди, укладеної за посередництва Білорусі щодо припинення заколоту, деякі з найманців Пригожина будуть включені до регулярної російської армії. Це викликає питання щодо того залишаться вагнерівці в Африці окремою організацією чи ні. Замінити їх за одну ніч буде важко.

Для Бенджаміна Гаддада, французького депутата від партії “Відродження” Макрона, події в Росії стали “попередженням” для лідерів в Африці, які користуються послугами таких найманців. “Урок, засвоєний тут, полягає в тому, що нестабільність, яку “Вагнер” прагне експортувати, має зворотний ефект для їхніх власних режимів”, − сказав Гаддад.

“Країни, які звертаються до їхніх послуг, втрачають частину свого суверенітету. Ми, можливо, вступаємо в період нестабільності”, − додав він.

Нагадаємо, увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Учора Путін у зверненні визнав загибель військовий у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.