У ЄС обговорять сьогодні нову систему обрання президента Єврокомісії

Європейський парламент прагне формалізувати процес, коли кожна політична партія у Брюсселі обирає провідного кандидата на цю посаду.

Міністри у справах ЄС євроблоку сьогодні обговорять, чи дозволити виборцям обирати президента Єврокомісії відповідно до принципу “провідного кандидата”.

Про це пише Politico.

Принцип “основного кандидата” − це надпроста концепція, відома більшості виборців за власними загальнонаціональними виборами. Європейський парламент прагне формалізувати процес, коли кожна політична партія у Брюсселі обирає провідного кандидата на пост президента Європейської комісії. Кандидат, партія якого набере найбільшу кількість голосів на загальноєвропейських виборах, має потім стати головою Комісії.

Це мало б дати виборцям більше права голосу щодо обрання керівництва виконавчого органу блоку, а голові Комісії більше публічної легітимності, чого побоюються деякі країни ЄС.

Politico зазначає, що столиці Євросоюзу прагнуть зберегти своє ексклюзивне право обирати голову Комісії. Вони відмовилися від принципу головного кандидата у 2019 році, коли обрали Урсулу фон дер Ляєн, яку не висувала жодна партія. У 2019 році президент Франції Еммануель Макрон відмовився від лідерства провідного правоцентристського кандидата Манфреда Вебера, об’єднавши зусилля з правим прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Міністри ЄС також обговорять пропозицію Європарламенту запровадити транснаціональні списки, які дозволять виборцям у всій Європі голосувати за тих самих кандидатів у депутати, а не представників своєї країни.

Нагадаємо, комітет Європарламенту з конституційних питань запропонував збільшити кількість місць з 705 на до 716, розділивши їх між дев'ятьма країнами. Зазначається, що Іспанія і Нідерланди отримають по два додаткових місця. Австрія, Данія, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Словенія та Ірландія матимуть по одному додатковому місцю.

Наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.