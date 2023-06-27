Німеччина готується перекинути у Литву 4 тисячі військових

Німеччина готується розмістити у Литві постійно 4000 солдатів.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив вчора у Вільнюсі, пише Politico.

За його словами, Берлін розмістить у балтійській країні “потужну бригаду”.

Водночас у країні “необхідно побудувати інфраструктуру та навчальні заклади”. Також Верховний головнокомандувач альянсу в Європі, посаду якого обіймає Крістофер Каволі, повинен зберегти можливість надавати накази щодо переміщення військ.

"SACEUR має дуже важливі інтереси, тому ми сказали, що він повинен мати можливість підтримувати військову гнучкість на східному фланзі”, − сказав німецький міністр.

Пісторіус відвідав Литву, щоб разом з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом спостерігати за навчаннями НАТО.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому Берлін пообіцяв тримати в готовності бойову бригаду для захисту Литви. Однак питання постійної дислокації німецьких військових у балтійській країні досі викликало суперечки. Однак зараз його підтримує як правляча коаліція Німеччина, так і основна опозиція.

Хоча заяву про розміщення військ зробили після недовгого заколоту в Росії власника так званої ЦВК "Вагнера" Євгена Пригожина, у німецькому міноборони заявили, що це не пов’язано “з подіями минулих вихідних”.

Нагадаємо, півтора тижні тому до Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у військових навчаннях.