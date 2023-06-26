Пригожин заявив, що "бунтом" рятував ПВК "Вагнер" від ліквідації і розповів про пропозицію Лукашенка

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" тим часом зазначає, що наразі у Білорусі не будують табір для "вагнерівців".

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що так званий "переворот" 23 червня у Росії був "маршем справедливості", бо ПВК мали з 1 липня ліквідувати.

Аудіозвернення власника "вагнерівців" оприлюднив телеграм-канал "Пресслужба Пригожина".

Пригожин сказав, що після ліквідації ПВК ніхто з найманців не захотів підписувати контракт із російським Міноборони, а ходу планували на 30 червня, щоб передати свою техніку біля штабу так званої "спецоперації". Однак по "вагнерівцях" завдали ракетного удару, тому висуватися довелося раніше.

Власник військової компанії додав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах запропонував "знайти спосіб для подальшої роботи ПВК". Також Пригожин нахвалявся, що якби "вагнерівці" наступали на Україну 24 лютого 2022 року, то "СВО, можливо тривала би добу".

Також нині з'явилася інформація, начебто в Осиповичах Могильовської області Білорусі (це за 200 км від кордону з нашою державою) будуть табори для розміщення "вагнерівців" орієнтовно на вісім тисяч осіб.

Однак згодом моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала цю інформацію.

Нагадаємо, колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт заявив, що Пригожин знову становить загрозу для українського флангу. Росія може використати вагнерівців, щоб спробувати знову взяти Київ.

Тим часом найманців ПВК, які брали участь у невдалому бунті Пригожина, перекидають на схід України.