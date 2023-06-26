На Таврійському напрямку ЗСУ просунулися на 1,5 км

На Таврійському напрямку українські сили оборони в результаті системного тиску просунулися в бік противника вже на 1,5 км.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Шершень зазначив, що наразі українські сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. За його словами, відбувається аеророзвідка місцевості, розмінування, а також Сили оборони наносять вогневі ураження.

"Важливо зазначити, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 954 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими становлять 146 окупантів, пораненими - 229, четверо полонених", - уточнив Шершень.

За його словами, українські сили знищили 15 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування наших військ.