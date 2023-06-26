За даними Нацполіції, 10200 осіб вважають зниклими безвісти

Станом на 6 червня потерпілими від насильницьких зникнень стали майже 8 800 цивільних, ще 10 200 осіб вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє ZMINA з посиланням на дані Головного слідчого управління Національної поліції України.

Із 24 лютого 2022 до 6 червня цього року слідчі Нацполу розпочали 16 тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного позбавлення волі та насильницького зникнення майже 8 800 цивільних.

За фактами зникнення безвісти розпочали 7 300 кримінальних проваджень.

Як ідеться у відповіді на запит ZMINA, "вВ умовах війни органи НПУ проводять всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії щодо встановлення місця знаходження безвісти зниклих та незаконно позбавлених волі осіб, які можливо здійснити в умовах збройного конфлікту".

Минулого місяця уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, налічується понад 23 тисячі прізвищ. А у секретаріаті уповноваженого назвали значно меншу цифру зниклих безвісти – мова йде про близько 7 тисяч осіб. Серед них як військові, так і цивільні, а ще ті, хто зник із 2014 року.

Нагадаємо, у квітні Котенко повідомляв про понад сім тисяч військових, яких вважають зниклими безвісти.

Напередодні Центр нацспротиву повідомив, що з початку літнього сезону окупаційні адміністрації на окупованих територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію Росії.