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Польща передасть МВС України партію кулеметів і набоїв

Польща обіцяє продовжити підтримку України.

Польща передасть МВС України партію кулеметів і набоїв
Фото: Маріуш Камінський

Польща відправить бойовим формуванням МВС України тисячі кулеметів та мільйони набоїв.

Про це заявив у Twitter міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"Ми підтримуємо Україну з самого початку війни і будемо продовжувати це робити", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Польща розпочне поставки зброї для бойових формувань Міністерства внутрішніх справ України.

"Це тисячі кулеметів і мільйони набоїв, які дозволять захисникам свободи України та Європи вести ефективну боротьбу", - додав Камінський.

Нагадаємо, що сейм Польщі 16 червня підтримав проєкт постанови про членство України в НАТО.

Також стало відомо, що Сили оборони вже використовують на полі бою словацькі та польські МіГ-29. 

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