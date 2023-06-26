Польща передасть МВС України партію кулеметів і набоїв

Польща відправить бойовим формуванням МВС України тисячі кулеметів та мільйони набоїв.

Про це заявив у Twitter міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"Ми підтримуємо Україну з самого початку війни і будемо продовжувати це робити", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Польща розпочне поставки зброї для бойових формувань Міністерства внутрішніх справ України.

"Це тисячі кулеметів і мільйони набоїв, які дозволять захисникам свободи України та Європи вести ефективну боротьбу", - додав Камінський.

Нагадаємо, що сейм Польщі 16 червня підтримав проєкт постанови про членство України в НАТО.

Також стало відомо, що Сили оборони вже використовують на полі бою словацькі та польські МіГ-29.